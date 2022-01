Müjgan ataca a Züleyha en mitad de un ataque de nervios

Llega a la noche y en el hospital Müjgan se despierta y acude a ver a su bebé. En ese momento también llega Züleyha, que trata, de ayudar a la joven: “Seguro que pronto se recuperar, ya lo verás”, intenta animarla Züleyha.

Pero la reacción de Müjgan no puede ser peor: “Estas contenta de que no pueda darle un bebé sano a Yilmaz”, señala. La joven está en mitad de un ataque de nervios: “Estas feliz de que mi bebé esté en peligro, has venido para ver sufrir”, la dice mientras coge su mano causándola daño.

En ese momento llegan Behice, Hünkar y Yilmaz e intentan apartarl de Züleyha mientras la joven grita que no quiere que sientan lástima. A Yilmaz no le deja ni acercarse.

La joven no puente soportarlo: “¡Prefiero morir si mi hijo no sobrevive!”, grita desesperada.

Qué momento tan triste para Müjgan…. Todos presencian la escena con dolor.

