Mamut es condenado por el ataque a Züleyha y Abdulkadir le sigue amenazando en prisión

Züleyha se acaba de recuperar del accidente que tuvo. Vahap le disparó acertando en su cabeza, y la joven tuvo que ser sometida a una dura intervención. Ha estado muchos meses en el hospital, pero ahora que el tiempo ha pasado, está mucho mejor.

Por su parte, Mamut, el hombre al que los Keskin extorsionaron para que cargara con la culpa del accidente ha sido condenado a prisión. Züleyha estaba a la salida del juzgado para llamarle "criminal" y despreciarle por lo que le había hecho. Mamut ha dudado unos segundos en sí decirle la verdad. Revelarle que él no ha sido, sino que Abdülkadir y su hermano le chantajearon... Pero allí estaba Abdülkadir para echarle una mirada seria y presionarle. ¡No ha sido capaz de confesarle nada!

Posteriormente Abdülkadir ha ido a verle a prisión y le ha prometido que él intentará que rebajen su condena. Pero Mamut no le cree. Züleyha estaba muy enfadada y quiere que le condenen a cadena perpetua. Mamut se ha plantado: "Si me echan más años pienso decir la verdad". Y Abdülkadir ahí se ha hecho fuerte: "¿Cuál es la verdad? Si tu ya has confesado y el arma estaba en tu poder". Lamentablemente nadie le creería, Keskin tiene todo muy atado...Y si en algún momento les delatara, atentaría contra él o contra su familia. ¡Le tiene totalmente amenazado! ¿Se mantendrá callado Mamut? ¿Cumplirá Abdülkadir su palabra de rebajarle la pena? ¡Dale al play y revive este momento!