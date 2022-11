La impotencia de Betül: "¡Züleyha siempre nos vence!"

Betül y Sermin han iniciado una guerra con Züleyha. Desde que la joven las expulsó de la mansión Yaman por haberle estado robando a la empresa, madre e hija están haciendo todo lo que pueden para recuperar su lugar.

A Betül se le ocurrió la técnica de fingir que son pobres para que así todo Çukurova estuviese a su favor y Züleyha no las pudiera demandar. Además concedieron una entrevista en exclusiva donde aseguraron que Züleyha era mala persona. ¡madre mía!

Pero la joven no se quedó callada, convocó una rueda de prensa donde desmintió todo lo que habían dicho y explicó lo que había sucedido en realidad. Y fue a más, Züleyha quiso dejar claro que quería que el asunto se quedara en familia, pero debido a la entrevista que concedieron, va a demandarlas por malversación y por abuso de confianza. ¡Podrían ir a la cárcel!

Por ello, ahora Betül llora desconsoladamente. Dice que Züleyha siempre se sale con la suya, pero el caso es que la joven no ha mentido. Sermin intenta calmarla. Dice que las cosas no se van a quedar así y que ella va luchar por lo que les corresponde. ¿Qué pasará? ¿Volverán a atacar a Züleyha? ¡Dale al play y no te pierdas este momento!