Hünkar se sincera con Demir: “Yo no luché por tu padre, decidí luchar por ti”

Demir y Hünkar han hecho las paces por fin. Después de lo sucedido, Demir ha pedido perdón a Hünkar por todo lo que le dijo así que ha llegado el momento de sincerarse con su madre y enseñarle la carta que Adnan Yaman le dejó antes de morir.

Demir le muestra la carta donde Hünkar lee que Adnan le pedió a Demir que cuidara de Sevda porque ella es mucho más débil que Hünkar: “Cuando mi padre me dijo que me casaría con Adnan Yaman me negué totalmente”, confiesa.

Ella no le amaba, pero a su padre le dio igual: “Nunca fui feliz con tu padre, y él nunca me amo. Para él solo era la madre de Demir”, reconoce. Demir no piensa así, pero la verdad es que sus padres nunca estuvieron enamorados.

“Solo le pedí que no me deshonrara, pero cada noche estaba con una diferente”, relata Hünkar. Hasta que un día Adnan le dijo que quería divorciarse porque estaba enamorado de otra mujer: “Nunca iba a renunciar a ti Demir, así que decidí luchar porque tu padre quería quedarse contigo y lo hice por estar a tu lado”, confiesa.

Demir pide perdón y abraza a su madre, nunca supo nada de lo que acaba de contarle.