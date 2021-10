Hünkar, muy preocupada por estado de salud de Fekeli: “Por favor, cuídate”

Por casualidad, Hünkar ha escuchado a dos empleadas hablar de que Fekeli ha sufrido un ataque al corazón. La señora Yaman se preocupa mucho por el estado de Fekeli y no duda en llamarlo para saber qué es lo que ha pasado realmente.

Fekeli intenta tranquilizarla: “No fue nada importante, fue un espasmo, nada grave, por eso no te lo comente cuando nos vimos”, y añade: “Un ataque al corazón viene de la falta de oxígeno pero el espasmo debió ser porque hacía mucho tiempo que no te veía”.

Hünkar no cree mucho en sus palabras y espera que Fekeli no este le ocultando nada: “Después de 40 años este corazón ha vuelto a latir, no voy a dejar que pare ahora”.

¡Qué palabras tan bonitas!