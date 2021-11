Hünkar encuentra a Sermin: “Si retiras la declaración, recuperarás tu vida”

Hünkar está haciendo todo lo posible por encontrar a Sermin. El detective visita a la matriarca y la da por fin la noticia de que ha encontrado a Sermin.

Los dos salen en su busca y Hünkar encuentra a Sermin en unos baños turcos con unas amigas. La matriarca de los Yaman no duda en enfrentarse a ella: “Ya no te queda ni un poco de vergüenza. Demir no tuvo nada que ver con la muerte de Çengaver y tú lo sabes”.

Pero Sermin se hace la loca: “Eso no es lo que dice el testigo”. Hünkar empieza a perder los nervios: “Vas a retirar esa falsa declaración”, Sermin no parece que vaya a dar su brazo a torcer.

Hünkar hace una propuesta: “Si retiras tu denuncia, recuperaras tu vida” ¿Aceptará Sermin?