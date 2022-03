Hünkar se derrumba con Fekeli: “No sé cómo voy a superar este dolor”

Hünkar y Fekeli se reúnen, como antes. La matriarca Yaman está destrozada, no puede soportar que su hijo le haya traicionado de esa manera, ayudando a la amante de su marido desde los 17 años.

Fekeli intenta consolarla y Hünkar agradece su compañía: “Las palabras me abandonan cada vez que te veo llorar de esa manera”, admite Fekeli.

Hünkar se derrumba junto a Fekeli y le cuenta cómo se sintió: “Hablaban a nuestras espaldas, intenté ignorarlo por Demir. Me sacrifiqué para que mi hijo pudiera tener una familia y un hogar y a pesar de eso me ha traicionado”, admite.

La matriarca no para de llorar y Fekeli no encuentra las palabras: “Así es el amor, a los hijos los queremos más que a nuestra propia vida y solo el tiempo puede sanar tus heridas”. Hünkar no sabe cómo va a superar el dolor que siente.

Su corazón está roto en mil pedazos…