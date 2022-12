¡El hijo de Çolak y un trabajador intentan abusar de Züleyha!

Osan y un trabajador han secuestrado a Züleyha por órdenes de Haşmet Çolak, quien quiere terminar con Züleyha y su poderío en Çukurova. ¿Qué es lo que van a hacerle?

De camino a la nave donde les esperan Vahap y el propio Çolak, el trabajador ha tenido una idea. Ya que habían secuestrado a Züleyha... ¿Por qué no aprovecharse de ella? Los ojos de la joven en cuanto han oído esa expresión se han llenado de pánico. ¿De verdad serían capaces de hacerle algo semejante?

El trabajador le ha propuesto a Osan parar el coche en un sitio tranquilo para que tenga intimidad con ella. El joven se ha puesto muy nervioso también, no sabía si era apropiado o si su padre se enteraba le iba a parecer bien. Por lo que le ha dicho que no a su compañero.

El trabajador le ha dicho que no debía "perder una oportunidad así". Pero Osan no cedía, no le iba a hacer nada a la joven. Sin embargo, su cabezonería a ido a más y le ha dicho a su jefe: "A mí si me apetece". A lo que Osan ha respondido sacando una pistola y amenazándole para que metiera a Züleyha de nuevo en el coche. ¡Menos mal! ¡La joven se ha salvado!

¿Qué hubiera pasado si hubiesen llegado a abusar de ella?