Hakan, cansado de los reproches de Abdülkadir, confiesa: “Estoy enamorado de Züleyha"

La relación entre Hakan y Abdülkadir no va del todo bien. Keskin considera que su socio se ha enamorado de Züleyha, y cree que eso es un problema para conseguir el objetivo con el que llegaron a Çukurova. ¡Ha perdido el enfoque! Y lleva un tiempo intentando pensar qué hacer para separarles...

“Recuérdame quién eras”, ha respondido Hakan. El joven le ha echado en cara a su socio que gracias a él está donde está. Antes era solo el hijo de un contrabandista y estaba muerto de hambre cuando lo encontró. Y ahí seguiría si no fuera por él.

Le ha aconsejado que nunca olvide su pasado, hacerlo le llevaría a perderse. “¿Acaso crees que ya no me necesitas?”, le ha preguntado. Hakan cree que Abdülkadir se está creyendo más que él, y no piensa permitirlo.

Finalmente, el joven ha acabado admitiendo que… ¡Está enamorado de Züleyha! Abdülkadir solo le ha respondido a su socio que recuerde que el amor es más fuerte que la venganza, pero Hakan lo tiene claro: cuando Demir vuelva, se ocupará de él. Y de todo el que le desobedezca, sea quien sea.