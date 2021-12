Gülten rechaza la propuesta de matrimonio de Çetin

Çetin le ha pedido a Gülten reunirse con ella junto al lago. El joven trata de ganarse el corazón de la joven pero ella no es capaz de superar la agresión que sufrió.

Çetin muestra sus sentimientos hacía ella y la propone matrimonio: “Si temes que la señora Hünkar te despida, no te preocupes, ella no debe decidir por ti”.

Pero Gülten no puede olvidar lo que pasó: “Eso no pasará Çetin, no podemos”. El joven no lo entiende y dice que si ambos se quieren lo superaran todo: “Si me quieres como yo a ti nos casaremos algún día”.

Gülten le rechaza pero Çetin no se rinde: “Me he enamorado de ti y me he dado cuenta de que tienes un gran corazón”. Por su parte Gülten piensa que no es merecedora de ese cariño.