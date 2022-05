Gaffur regresa a Çukurova y decide no revelar a su familia el verdadero motivo de su vuelta

A Gaffur no le ha ido muy bien los últimos días. Tras despedirse de su vida en la mansión para comenzar una nueva oportunidad laboral en Alemania, tenía que pasar por Estambul para recoger unos documentos y su billete de avión. Ahí debía pagar lo acordado para que todo siguiera adelante, pero nada fue tal y como él se esperaba…

Las personas con las que contactó para que le ayudaran a conseguir trabajo y trasladarse a Alemania, resultaron ser unos impostores que le timaron: no existe ningún trabajo en Alemania. Además, Gaffur intentó volver a localizarlos tras darse cuenta del engaño, pero no había ni rastro de ellos… Todo era una estafa bien planeada.

Gaffur ha vuelto a casa con las manos vacías y el orgullo tocado… No sabe qué va a hacer ahora… No tiene trabajo en Alemania y ha perdido una gran cantidad de dinero…

Al volver a la mansión, Saniye, Üzüm y Gülten le han recibido incrédulas. Ninguna de las mujeres esperaba que Gaffur volviera tan pronto… Y por ello le han preguntado qué hacía ahí, ¿por qué había vuelto? ¿Por qué no estaba en Alemania?

Gaffur ha decidido entonces esconder la verdad: “No he podido irme, no podía dejaros aquí”. Gaffur relata una historia falsa sobre cómo se bajó del avión para regresar con su familia, se dio cuenta de que no podía estar sin su vida en Çukurova. Saniye no ha terminado de creérselo… Sabe que su marido esconde algo.

Cuando ha visto al señor Demir, Gaffur le ha contado la misma mentira que a su familia y le ha reconoció que “fue un error marcharse e ir a buscar trabajo a otro lugar”. Demir ha sido compasivo y le ha readmitido en sus tareas en la mansión pero le ha pedido: “Trabaja y esfuérzate mucho”.

¿Descubrirán que Gaffur ha sido estafado? ¿Se darán cuenta de que ha escondido el verdadero motivo por el que ha vuelto?

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!