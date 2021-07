Gaffur descubre el secreto que guardaba Gülten

Tras la conversación con Hunkar, Gülten decide deshacerse de las cartas de Züleyha y Yilmaz que guardaba bajo la cama.

Justo cuando enciende el fuego y las echa aparece Taltal, quien en un primer momento piensa que es ella quien lleva una relación en secreto con Yilmaz.

Gülten no puede aguantar la presión y le confiesa a su hermano lo ocurrido rogándole que por favor no contara nada. Gaffur sin dar crédito a lo acontecido respondió “Este asunto va a quedar entre nosotros, no le hablarás a nadie de las cartas”.

A la marcha de su hermano, Gülten esconde una de las cartas, ¿Con qué intención lo hará?

Desde un principio, Gulten ha sido una de las mejores amigas de Züleyha. Tanto que incluso fue la primera del rancho en saber que Yilmaz y ella son pareja e incluso le dio las alianzas que habían perdido.