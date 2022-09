Fin de la venganza: ¡Hakan le salva la vida a Fekeli!

Hakan Gümüşoğlu llegó a Çukurova con las ideas claras y, a pesar de los obstáculos, está consiguiendo poco a poco lograr sus objetivos.

El primer susto que le dio a Fekeli por haber atropellado a su hermano no funcionó. El joven hizo arder el rancho, pero Ali Rahmet no estaba en casa en ese momento, solo Betül y el pequeño Kerem Ali. Por suerte, no les pasó nada, pero Hakan no cumplió su objetivo.

Abdülkadir y su socio han continuado con sus planes, y, en el momento en que Hakan y Fekeli se conocieron, hubo mucha tensión. Ali Rahmet sabe que el joven tiene entre sus objetivos introducirse en el mundo textil. ¿Querrá quedarse con su empresa? Aún así, Fekeli le invitó a una cena con su familia y los Yaman. Allí ha conocido a Fikret por primera vez.

Sin embargo, una conversación entre Hakan y Fekeli lo ha cambiado todo. El tío de Fikret le ha confesado que él mató a Erkan Gümüşoğlu y, en ese momento, Mehmet se ha dado cuenta de que no es mala persona. ¡Se siente muy culpable!

Después de esa conversación, Hakan no podía dejar que el plan que estaba llevando a cabo con Abdülkadir siguiese adelante, pero podía ser demasiado tarde. ¡Han roto los frenos del coche de Fekeli!

Hakan se ha visto obligado a evitar que algo malo le pasase a ese buen hombre, así que ha fingido que perdía el control de su vehículo para forzar un choque con el de Fekeli. ¡Le ha salvado la vida!

El golpe no fue muy fuerte, por lo que no hubo heridos, pero Ali Rahmet quería volver a casa en su coche… Hakan no lo ha permitido y ha insistido en llevarlo él a la mansión, pasando antes por el taller de su amigo para arreglar el coche. Parece que este es el final de la venganza contra Fekeli… ¿Estará de acuerdo Abdülkadir con lo que ha hecho su socio?