Fikret se sincera con Müjgan: "Nunca podría hacerte feliz"

Müjgan se siente muy agradecida con Fikret por todo lo que ha hecho por ella estas semanas. Desde que falleció su tía, el sobrino de Fekeli se ha convertido en el apoyo número uno de la joven.

En una profunda conversación, la joven siente que Fikret está raro con ella, más distante... Así que la doctora ha decidido abrirle su corazón. Para ella el viaje a Estambul con Fikret significó mucho, ya que se dio cuenta de lo importante que era para ella. Sin embargo, ahora ha notado como Fikret se ha alejado de ella, y siente que no confía en ella...

¡Pero a Fikret no le gusta oír eso! Y le confiesa la verdad: "Yo te amo Müjgan, pero no tenía el valor para decírtelo". Fikret le ha asegurado que está totalmente enamorado de ella, sin embargo, hay varias cosas que le frenan... A ella le gustaría que fuesen felices juntos pero él ha sido tajante: "No te puedo prometer la vida que tanto te mereces para ser feliz".

Fikret le ha expresado con mucho dolor, que aunque la ama, no va a poder cuidarla y protegerla tal y como se merecen, por ello no pueden estar juntos. El joven le ha pedido que no le exija explicaciones ya que no puede contarle sus motivos... Müjgan se queda rota de dolor.

A Fikret, por su lado, le duele contarle que no puede estar con ella porque es un joven con mucho rencor y está decidido a llevar una venganza a cabo, y nunca podría hacerla feliz... Pero no tiene el valor para contárselo...

¿Qué pasará entre ellos?