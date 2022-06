Fikret le hace una importante pregunta a Müjgan: "¿Me aceptarías tal y como soy?"

Fikret y Müjgan siguen con sus idas y venidas. Pero esta vez Müjgan está dispuesta a poner tierra de por medio con el joven. Él la trató muy mal en un momento, y aunque ha intentado arreglarlo, Müjgan todas las veces se ha cerrado en banda.

Fikret tiene mucho odio dentro y, aunque está enamorado de la doctora, su rencor hacia los Yaman puede con ello. Y de hecho, está dispuesto a llevar a cabo su venganza contra Demir cueste lo que cueste. Así se lo dejó claro a su tía el día anterior.

Müjgan le dice una y otra vez que no quiere estar cerca de él: "Tu amor solo me hace daño". Pero el joven está muy enamorado de ella y está dispuesto a luchar por su amor. La única condición que le pone es que ella le acepte tal y como es, con su odio y rencor hacia Demir Yaman. Y le hace una importante pregunta: "¿Tú me podrías querer así?

Müjgan se queda en shock, ¿qué le responderá a esta importante propuesta?

Además su tía Lütfiye le ha visto entrar al cuarto de Müjgan y no le ha hecho ninguna gracia... ¿Qué pasará?