Fikret se entera del ataque a Züleyha y culpabiliza a Mehmet: "Desde que llegaste solo hay problemas"

Fikret se ha enterado del ataque que ha sufrido Züleyha... ¡No se lo podía creer! Estaba en un restaurante cenando con Çetin cuando se lo han dicho unos compañeros... Y se ha ido muy enfadado al hospital. Para él, Mehmet Kara tiene la culpa de todo.

Fikret sigue enamorado de Züleyha, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con su pareja le va a sentar mal. Por ello pretende irse de Çukurova, quiere alejarse de ella.

Al llegar al hospital, ha ido directamente a por Mehmet: "Desde que llegaste no hemos tenido más que problemas", le ha dicho muy exaltado. Mientras todos en el hospital están preocupados y angustiados por el estado de Züleyha, Fikret ha llegado muy nervioso y solo importándole la bronca con Mehmet. "Tú tienes la culpa de todo", le ha acusado. Mehmet ha hecho hincapié en que el estado de Züleyha es lo más importante, por lo tanto no quiere hablar con él.

Lütfiye ha intentado parar a su sobrino... No le gusta cuando se pone así y no es momento... Lo que importa es que Züleyha se recupere. Sin embargo, este no ha sido el único problema que ha causado Fikret. En el hospital estaba Betül quien ha sido testigo de su ataque de celos, otra vez, con Mehmet... Por ello ha decidido irse a casa y no hablar con él. Ella es su prometida, y ni si quiera la ha mirado.

