Fikret encuentra a Behice herida y la traslada al hospital

Behice ha ideado un plan para no marcharse del lado de Fekeli. La tía de Müjgan no va a abandonar tan fácilmente Çukurova tras las acusaciones de Züleyha. Tras fingir un ataque las cosas no salen como ella esperaba y recibe un disparo en el hombro.

Müjgan y Fikret llegan al aeropuerto cuando encuentran la maleta de Behice con todas sus partencias tiradas por el suelo. Müjgan empieza a temerse lo peor ¿dónde está su tía?

Fikret se encarga de organizar la búsqueda de Behice y avisa a Yilmaz y Fekeli de lo sucedido. Yilmaz teme que sea un nuevo truco de Behice, no se fía nada de la tía de su esposa.

Finalmente, Fikret encuentra a Behice en un estado muy grave y la traslada al hospital.

¿Conseguirá salvarse?