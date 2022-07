Fikret, destrozado al descubrir que su madre se enamoró de Adnan Yaman

Fekeli ha sufrido un infarto al descubrir los explosivos que tenía Fikret en su despacho. Mientras Lütfiye está muy triste y teme que algo malo le pase a Fekeli, Fikret llega desesperado temiendo por la vida de su tío.

Ha llegado el momento de enseñarle a Fikret la carta que su madre dejó escrita dónde asegura que tuvo un romance con Adnan Yaman. Fikret comienza leyendo la carta y pierde los nervios al descubrir que la relación fue consentida: “Tú madre siempre me contaba cuándo quería a Adnan Yaman”, pero Fikret no lo cree así: “Eso es mentira, no puedo ser ella, tía ese hombre se aprovechó de mi madre”, señala.

Si había alguien que pudiera enseñarle esa carta a Fikret, era su tía, con ella tiene una conexión especial y la respeta profundamente.

Züleyha, que justo ha ido a visitar a Fekeli al hospital, escucha toda la conversación entre Fikret y Lütfiye. Fikret no puede soportarlo: “Tú madre era muy infeliz en su matrimonio y se enamoró de ese hombre”, señala.

Lütfiye le repite a Fikret que nadie se aprovechó de nadie. El joven llora desconsolado al descubrir la verdad sobre la historia de su madre y Adnan Yaman: “Es lo que pasó, debes aceptarlo. Tienes que parar esta locura, deja el odio y sigue adelante”, señala.

¿Qué hará Fikret ahora que ha descubierto la verdad?