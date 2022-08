Fikret confiesa a Lütfiye todo lo que ocurrió el día del accidente de Ümit

Fikret estaba a punto de dejar su habitación de hotel cuando unos hombres armados han entrado y lo han secuestrado. Después ha llegado Lütfiye, que ha ido a Estambul para investigar qué ha pasado con su sobrino, y se ha encontrado con que él ya no estaba allí y que la habitación estaba toda desordenada. ¿Qué ha pasado?

Züleyha también está en Estambul. ¡Ha sido ella quien ha secuestrado a Fikret! Se ha enfrentado a él cara a cara para pedirle explicaciones y obligarle a confesar que fue él quien empujó a Ümit. Sin embargo, el joven ha conseguido huir, pero no sin antes confesarle a la joven que Demir la había estado engañando con la doctora.

Lütfiye, que estaba escuchando la conversación entre Züleyha y Fikret, ha ido rápidamente a hablar con su sobrino después de que consiguiera escapar. Su tía está muy nerviosa. Ha visto como la mujer de Demir la ha apuntado con una pistola. “¡Te quieren matar!”, le ha dicho llorando. Su sobrino ha intentado calmarla, pero ella está determinada a que Fikret se vaya a Alemania. Él le ha dicho que ya se iba a ir, pero Müjgan le ha dejado en el último momento.

Fikret está convencido de que Demir saldrá pronto de la cárcel, pero Lütfiye le ha contado que Ümit ha declarado en su contra. El joven no lo entiende, ¡si él no ha sido! En ese momento, ha decidido confesarle todo a su tía: nadie empujó a la doctora, ella se cayó por las escaleras. Lütfiye ha sentido un gran alivio al saber que su sobrino no es culpable, pero no ha entendido por qué la dejó allí inconsciente y no la socorrió.

El joven ha confesado a Lütfiye que pensaba que Ümit había muerto y no supo qué hacer porque todos le habrían culpado. ¿Dirá la verdad la tía de Fikret o cubrirá a su sobrino?