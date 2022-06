Fikret cegado por la rabia, está decidido a hacer pagar a Demir los pecados de su padre

Si hay algo que está claro es la rabia que tiene Fikret a los Yaman.

Tras una acalorada discusión con Fekeli, su sobrino terminó por revelarle su verdadera identidad: su padre era Adnan Yaman.

El joven tiene mucha rabia acumulada tras tantos años sufriendo. Adnan Yaman lo rechazó y le amargó totalmente la vida a su madre. Por eso a Fikret le duele tanto que la gente le vea como un hombre bueno y honrado, ya que él sabe de primera mano que no lo era. "Él me despreció, pero yo también era su hijo", le ha expresado el joven a Fekeli.

"No es justo que se le recuerde así, era un canalla", ha dicho Fikret con mucho rencor. Fekeli se ha dado cuenta que detrás de las palabras de su sobrino había algo más, y efectivamente... Fikret está decidido a terminar con Demir, su hermanastro. Quiere que él pague por todo lo que le hizo su padre. Sin embargo, Fekeli no lo comprende... Le ha pedido explicaciones al respecto, ya que cree que Demir no tiene culpa alguna de cómo se portó su padre... Pero Fikret lo tiene claro: su venganza es contra Demir, ya que mientras él lo pasaba fatal, Demir vivía feliz en la mansión.

¿Qué estará dispuesto a hacer Fikret?

