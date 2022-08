Fikret advierte a Ümit: “Si no quieres acabar rota de dolor, retírate de una vez"

Fikret parece haber cambiado mucho desde que supo que Müjgan se iba de Çukurova. También su muerte le ha hecho pensar mucho, y ha dejado atrás la ira y el rencor.

Ümit, sin embargo, sigue en su línea. La doctora tiene más ganas de vengarse que nunca, y está dispuesta a todo por acabar con la relación de Demir y Züleyha.

Para ella, la conversación que tuvieron antes de salir del hospital sigue en pie. Juntos lograrán la venganza que tanto ansían.

La doctora acaba de mudarse a un hotel ya que Züleyha la echó de casa. Allí ha recibido la visita de Fikret, que está destrozado tras la muerte de Müjgan.

Ümit no deja de hablar de todo lo que ha ocurrido los últimos días con Züleyha y Demir, así que el joven ha decidido marcharse. Ella lo ha detenido. Ümit sabe que es normal que ahora mismo se sienta deprimido, pero no puede dejar que su vida pase sin pena ni gloria. Ya nadie puede hacer nada por recuperar a Müjgan.

“Tú y yo todavía tenemos cosas que hacer”, le ha recordado la doctora. Fikret ha sido contundente. Él tiene claro que no va a seguir con la venganza. Ümit no entiende que el joven quiera abandonar ahora cuando están más cerca que nunca de romper el matrimonio. Sin embargo, él no cree que nada de lo que están haciendo tenga ya sentido.

Ümit le ha insistido en que continúe junto a ella, pero Fikret está muy seguro de su decisión. Incluso ha intentado convencer a la doctora de que ella también deje la venganza a un lado. “Ríndete antes de que sea demasiado tarde”, le ha advertido. El sobrino de Fekeli cree que, si continua con el plan, la joven no va a acabar bien.

La doctora, sin embargo, está cegada. ¿Se dará cuenta de las consecuencias que puede traer la venganza?