Fekeli tiene su último encuentro con Yilmaz: “No podría soportar una muerte más”

Yilmaz ha despertado del coma en el que estaba sumido tras el fatídico accidente que tuvo en la carretera. Después de tener en vilo a su familia y amigos durante muchas horas, el joven por fin abrió los ojos y comenzó a hablar.

Züleyha y Fekeli estaban allí para verlo y la alegría y el alivio que sintieron fue inmenso. Yilmaz, nada más despertar, pidió que trajeran a sus hijos, quería verlos inmediatamente. Así que tanto Züleyha como Müjgan se presentaron allí con Adnan y Kerem Ali, para que Yilmaz pudiera pasar un rato con ellos.

A pesar de la felicidad de que hubiera despertado, Yilmaz ha seguido estando muy débil. Su estado es grave, pero los médicos han augurado que se recuperará al ser joven y fuerte. Pero él se ha encontrado en todo momento muy flojo y con mucho dolor. Züleyha ha querido quedarse a pasar la noche haciéndole compañía, por lo que Fekeli sólo ha podido mantener una conversación con él.

Fekeli le ha anunciado que en cuanto le den el alta, hará una fiesta donde invitará a todo Çukurova. Pero Yilmaz estaba más pendiente de que Fekeli le prometiera que, si algo le pasara a él, cuidaría de Müjgan y Kerem Ali. El rostro de Fekeli y Züleyha ha cambiado inmediatamente: “No te va a pasar nada, no digas tonterías”. Sin embargo, Yilmaz ha insistido en oír de la boca de su padre que les cuidaría si algo pasara.

Fekeli, no obstante, le ha replicado: “No voy a dejar que te adelantes, yo soy el primero que debe partir”. El hombre, que hace poco enterró a Hünkar, el amor de su vida, no podría soportar una muerte más. Además, como él ha explicado: “Un hijo no debe morir antes que su padre”.

Fekeli ha prometido que volvería al día siguiente temprano, y le ha mandado una mirada de amor y cariño a su hijo…

¿Será la última conversación entre padre e hijo?

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!