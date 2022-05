Fekeli le pide a Fikret que se aleje de Müjgan: “Si no estás enamorado, déjala”

Fekeli se ha enterado hace muy poco de la relación secreta entre Müjgan y su sobrino Fikret. El hombre les pilló en mitad de un pasional beso en la casa, y se temió que llevaran mucho tiempo juntos, y hubieran engañado a Yilmaz…

Así que Fekeli decidió tener una importante conversación con su sobrino, y le pidió todos los detalles sobre lo sucedido con Müjgan. Fikret le aseguró que todo comenzó después de la muerte de Yilmaz donde él se intentó mostrar como un apoyo para la joven. Los sentimientos sin quererlo comenzaron así surgir y así empezó todo…

Además, Fikret le comentó a su tío que no tenían una “relación seria” ya que solo se sentían bien juntos.

Recordemos que Müjgan y Fikret, estuvieron unos días distanciados porque Müjgan le pidió a Fikret que se aclarara con sus sentimientos, ya que no quería que nadie jugara con ella. Si Fikret quería estar con ella, que fuera porque la quería de verdad, no por capricho y para que fuera algo pasajero.

Fekeli se dio entonces cuenta de las dudas de su sobrino, y no ha podido reprimirse… Le ha dicho lo que pensaba. Yilmaz y Müjgan sufrieron mucho porque Yilmaz se casó sin amar a la doctora, y eso les hizo eternamente infelices. Müjgan sufrió muchísimo y no quiere que eso se vueleva a repetir, por ello, no le queda más remedio que pedirle a Fikret una cosa.

“Si no puedes asegurar que le vas a dar todo tu amor, déjala”, le ha demandado Fekeli. Ya que, si no puede decir que quiere estar con ella de verdad, mejor que se aleje de ella. Porque Müjgan ha sufrido mucho y no se merece volverlo a pasar mal.

¿Qué va a hacer ahora Fikret? ¿Hará lo que le pide su tío?

