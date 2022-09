Fekeli, muy arrepentido, le cuenta a Hakan cómo fue la muerte de su hermano

Fekeli ha conocido por fin a Mehmet Kara, la [[LINK:INTERNO|||Article|||6321b7fd66c4b0e4afc7dff2|||identidad falsa de Hakan Gümüşoğlu]].

Ambos se han llevado muy bien, pero claro, Hakan lo que quiere es en realidad vengar la muerte de su hermano Erkan.

El joven llegó a Çukurova con ese propósito y nadie se lo va a quitar. De hecho, cuando conoció a Fekeli, a pesar de que se llevaron bien, Hakan no podía negar que era el asesino de su hermano, y por lo tanto no era santo de su devoción. Pero eso le dio aun más motivos para querer terminar con él. Era muy amigo de los Yaman y además muy sensible... ¡Debía matarlo!

Ahora se han juntado todos a cenar y Fekeli ha comenzado a explicar lo que supuso para él asesinar a un hombre, sin tener conocimiento de que, la persona a la que mató es nada más y nada menos que Erkan Gümüşoğlu, el hermano de Hakan, es decir de Mehmet.

Ali Rahmet ha explicado que siempre tendrá dolor y culpa por lo ocurrido. Y, aunque Züleyha ha intentado convencerle de que fue un accidente, el hombre ha seguido explicando la pena que tiene, y que

nunca se le va a quitar. "Estoy dispuesto a hacer lo que sea para compensarle", ha expresado.

Mehmet no daba crédito con lo que oía, pero debía hacerse el sorprendido. Lo cierto es que se ha creído lo que contaba Ali Rahmet... ¡Se ha dado cuenta de que es buena persona! Y ha visto que daría su vida por volver atrás... ¡Hasta se ha emocionado Hakan! ¿Qué pasará ahora con los frenos de los coches? ¿Seguirá queriendo ejecutar a Fekeli?