Fekeli estalla contra Demir: “Si vuelves a insultar a YIlmaz destruiré Çukurova”

Demir acaba de descubrir las verdaderas intenciones de Yilmaz contra él: arruinarle. El joven se ha reunido con los empresarios alemanes y ha descubierto que Yilmaz le ha tendido una trampa, aumentando el capital sin su conocimiento.

Demir se presenta en la empresa de Fekeli para pedirle explicaciones por el engaño de Yilmaz pero Ali Rahmet no le recibe de buenas maneras: “Yilmaz me insultó bajo tu techo, no fue culpa mía”, señala que defiende que fue en busca de paz.

Fekeli no olvida que Demir ha querido disparar a Yilmaz por segunda vez. Demir acusa a Yilmaz de estafador y eso enfurece aún más a Fekeli: “Si vuelve a insultar o a disparar Yilmaz te juro que destruiré Çukurova”.

Todo está a punto de estallar. Fekeli muestra su peor cara por culpa de Demir ¿Cumplirá su promesa?

