Fekeli se derrumba al descubrir que Müjgan y Fikret se han ido de Çukurova: “Ya no puedo más"

Fikret y Müjgan han decidido irse juntos a vivir lejos de Çukurova. La decisión, tomada justo después de la discusión entre Fekeli y su sobrino, ha hecho muy feliz a la pareja. Eso sí, la joven se ha ido con una espinita clavada: no poder despedirse de su suegro. Fikret se lo ha prohibido porque no quiere rebajarse.

Müjgan no podía permitirse irse lejos sin decirle nada a Fekeli, así que, a escondidas de Fikret, le ha escrito una carta y la ha dejado en su mesita de noche. Aun así, el joven, ante la insistencia de la doctora, ha aceptado llamar a su tío en cuanto se instalen en Alemania, su destino final.

Fekeli ha vuelto a casa del hospital. Había ido a ver a Ümit, que se cayó por las escaleras cuando discutía con Fikret, y al llegar se ha encontrado a Lütfiye sentada en la cama llorando con algo en la mano. ¡Era la carta que había dejado Müjgan! La tía de Fikret no había podido evitar leerla, aunque en realidad era para Fekeli.

En la carta Ümit le ha confesado a Fekeli todos sus sentimientos hacia él. “Me parte el corazón irme sin tener tu bendición”, le ha dicho, pero ha añadido que sabía que él nunca daría su aprobación y así sí que no podría irse. Ali Rahmet estaba muy emocionado con las palabras de la doctora. Ella no para de llamarle “papá”. Ümit le ha pedido que por favor no le guarde rencor y la perdone.

Fekeli no se puede creer que Fikret y Müjgan se hayan ido, y que además no se haya podido despedir de Karem Ali. Esto es lo que más le ha dolido. “Ahí va otra traición, Lütfiye… y otro dolor”, ha reconocido. Su nieto era su motor, quien le había devuelto la ilusión. Ali Rahmet no sabe cómo va a vivir sin él.

Lütfiye se siente culpable por no haber frenado a su sobrino. Fekeli sabe que no es su culpa ni la de Fikret que él no sea feliz, pues lleva mucho tiempo así. “Yo no puedo más Lütfiye, no tengo la fortaleza para seguir adelante”, ha dicho llorando desesperadamente mientras su amiga trataba de consolarle. ¿Logrará superar este nuevo bache?