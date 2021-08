Fekeli confiesa a Hünkar el amor que sentía por ella: “Nunca te dije lo que sentía”

Hünkar le pide perdón a Fekeli por no haberle creído en todo ese tiempo. Ella sabe que sus palabras no van a cambiar nada y que no puede tampoco devolverle a su familia, pero no se espera lo que le va a decir a continuación.

Si en algo cree Fekeli es en el destino y que este acaba poniendo a todo el mundo en su lugar. Durante mucho tiempo, él creyó que su destino era la soledad, sobre todo después de perderla a ella. “Si el destino hubiera querido que estuvieras conmigo no te habrías apartado, pero si el destino te apartó de mí entonces no había que llorar”, una de las cuantas frases duras del encuentro.

Fekeli sintió que su vida se había ido cuando ella se fue y sus intenciones de pedirle la mano desaparecieron.

¡Cuánto pasado tienen estos dos! ¡No te pierdas todo lo que tiene que decirle Fekeli a Hünkar!