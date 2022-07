El esperado reencuentro entre Müjgan y Fikret: “Todo lo malo se me olvida cuando te miro"

La historia entre Fikret y Müjgan nunca ha sido fácil. Los jóvenes siempre han tenido muchas tiranteces, y eso, sumado a la sed de venganza de Fikret ha hecho que su amor sea casi un imposible.

Ambos se quieren y Fikret está muy enamorado de la joven, pero a él solo le mueve destruir a su hermanastro Demir, por lo que es muy complicado que esté con ella. Müjgan ha intentado pararle los pies en varias ocasiones, pero no ha podido. De hecho, ella le echa la culpa de todo el sufrimiento de la familia… ¡Fekeli tuvo un infarto por su culpa!

Tras el infarto de Fekeli, el joven decidió marcharse a Alemania. Müjgan se sintió muy triste y le pidió que se quedara a su lado, pero él tenía que marcharse…

Ahora que ha salido a la luz que Fikret nunca se fue a Alemania Müjgan ha decidido ir a verle. Sabe que estuvo el día anterior en el rancho de Fekeli, pero no quiso hablar con ella.

Müjgan le ha reprochado que le mintiera sobre su viaje a Alemania, pero mientras le abrazaba. “Estoy muy molesta por todo lo que has hecho últimamente”, pero le ha confesado que tenía muchísimas ganas de abrazarle. “He estado muy triste y sola por tu ausencia”. Fikret le ha explicado que intentó irse, pero no lo consiguió… Por culpa de Demir. ¡Dale al play y no te pierdas este bonito momento!