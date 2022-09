El enfado de Betül al enterarse del rumor de que Fikret y Züleyha podrían terminar juntos

Desde que Demir ha desparecido, Züleyha está pasando cada vez más y más tiempo con Fikret. Lo cierto es que el hermano de Demir la está protegiendo mucho, tanto a ella como a los niños.

Sin embargo, la joven Yaman siente que está demasiado protegida por él y su familia y le ha pedido a Fikret que le den un poco de espacio. Züleyha le ha dejado claro que puede cuidarse sola, pero la aparición repentina de Mehmet Kara no transmite confianza al sobrino de Fekeli.

Este acercamiento de Fikret a Züleyha ha hecho saltar los rumores en Çukurova. Füsum ha llegado a casa de Betül y Sermin con una misión muy clara: hablar sobre la relación que existe entre la joven Yaman y el sobrino de Fekeli.

“Se les ve muy bien juntos”, les ha dicho. Sermin no entiende qué pretende su amiga… Pero Füsum está convencida de que si Demir no aparece… ¡Fikret y Züleyha acabarán casándose!

A Betül no le gusta nada lo que está escuchando… ¿Cómo puede decir algo así? “Eso no tiene ningún sentido”, le ha respondido Sermin a su amiga. Su hija, sin embargo, no ha podido pronunciar ni una palabra.

Füsum ha seguido dándole motivos a madre e hija por los que piensa que hay algo entre ellos. La joven asegura que él siempre está en casa y, de pronto, pasa mucho tiempo con la joven.

Betül no ha podido evitar intervenir cuando Füsum ha mencionado la fortuna de los Yaman. “¡Estás quebrantando el honor de Züleyha!”, le ha reprochado. Le ha echado en cara que la mujer se preocupe por esos asuntos cuando todos aún están pasando el duelo de la desaparición de Demir…

Füsum ha intentado justificarse, pero a Betül no le convence… ¿Por qué siente tantos celos si ella es prima de Fikret? ¿Realmente busca algo con él?

Betül ya tiene planes y no quiere que un posible acercamiento entre Fikret y Züleyha pueda perjudicarla... ¿Hará algo al respecto?