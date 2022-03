¿Dónde está Hünkar Yaman?: La preocupación crece en la mansión

Demir esta muy preocupado. Su madre no aparece por ningún lado: no está en el club, tampoco ha pasado por la empresa… El joven llega a la mansión y no puede esconder lo que sucede al preguntar por ella.

“Nadie sabe dónde está, tengo un mal presentimiento”, dice Demir a Züleyha y Saniye. La empleada asegura que Hünkar estaba escribiendo una carta en su cuarto cuando se marchó al mediodía.

Demir sube al cuarto y Züleyha le sigue. Allí descubre la carta que estaba escribiendo su madre para él en donde confiesa que se ha comprometido con Fekeli. Züleyha también lee la carta y se pregunta por qué está incompleta.

Demir se marcha a buscar a Fekeli, espera que su madre esté con él, pero no se imagina lo que de verdad sucede.

