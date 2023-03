¡Detienen a Betül!: Züleyha y sus amigos la acorralan en su escondite

Betül estaba desesperada por hablar con su madre y decidió llamar a Füsum. La hija de Sermin le pidió por favor que le dijese a su madre que se encontraba bien. Además le dijo dónde estaba y le dio su número de teléfono para que la pudiese llamar. ¡No sabía lo que estaba haciendo!

Al terminar la llamada, Füsum corrió a la mansión Yaman y le contó a Züleyha todo lo que le había dicho Betül. Fikret estaba seguro de que con el número de teléfono podrían conseguir su dirección exacta, así que Züleyha y sus amigos pusieron rumbo a Siria para detener a la fugitiva.

Una vez allí, Fikret, Züleyha, Çetin y Rashid sorprenden a Betül en el salón. ¡La hija de Sermin está acorralada! “No podíais encontrarme, ¿Cómo lo habéis sabido?”, dice Betül sorprendida. Fikret le dice que ha sido la propia Sermin la que les ha confesado su paradero… ¡Pero en realidad ha sido su amiga Füsum!

Betül culpa a Züleyha de todo lo ocurrido y asegura que no quería matar a Hakan, sino a ella. ¡La ha mirado con mucha rabia y rencor! Fikret le ha preguntado por Abdülkadir… ¡Pero ella no quiere delatarlo! “¡Aunque supiera dónde está no os lo diría”, les dice.

A pesar de las súplicas de Betül para que la dejen irse, Züleyha y sus amigos le aseguran que cumplirá condena en Turquía. ¿Será este el fin de la hija de Sermin? ¿Conseguirán detener también a Abdülkadir?