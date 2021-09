Demir a Züleyha: “Sé que algún día me amarás de alguna manera”

Demir y Züleyha no pasan por su mejor momento. Después de que Demir se llevará al pequeño Adnan, Züleyha no quiere permanecer más tiempo allí, pero no la queda otro remedio.

A pesar de todo, Demir habla con su esposa para decirla lo mucho que la quiere: “Te habría buscado hasta encontrarte, una y mil veces”.

Züleyha le pregunta cómo puede seguir así, sabiendo que ella no siente nada por él: “Sé que algún día me amarás”. Sus palabras suenan muy convincentes. De hecho, el joven confiesa que le gustaría ser de otra manera y poder decirla que se marche… pero por ahora, ese momento parece que no va a llegar.