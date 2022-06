Demir y Ümit comparten un rato de pasión tras la tensa cena en la mansión

Ümit ha descolocado por completo los planes de Demir. La joven les ha acompañado en una cena cargada de tensión, donde Demir no tenía ni idea de que ella iba a aparecer.

Durante la cena no han faltado los coqueteos y las miradas por parte de Ümit, está claro que la joven está muy enamorada de Demir. Pero no hay que olvidar que él está casado con Züleyha. De hecho, Sevda se ha dado cuenta del flirteo que se traían y ha decidido hacerle una visita a la doctora para dejarle las cosas claras.

Tras su discusión ha llegado Demir y Ümit ha decidido no confesarle que Sevda les había pillado y la había amenazado. La joven se ha mostrado muy vulnerable y necesitada del cariño de Demir, y el joven ha aceptado de buena gana quedarse con ella. Juntos han compartido un rato de pasión, pero Demir se debe ir a casa, ha avisado de que dormía allí. Pero a Ümit no le ha gustado nada esta idea, ella ha querido que él se quedara: "No te vayas por favor", le ha pedido. Pero Demir debía irse.

El joven le ha prometido que otra noche se quedará junto a ella, y ella le ha despedido con un tierno: "Adiós cariño".

¿Se estará enamorando de más Ümit? ¿Hacia dónde va esta relación?

¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!