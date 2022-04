Demir teme perder a Züleyha: “No dejaré de protegerte”

Züleyha ha salvado la vida del pequeño Kerem Ali. Müjgan ha puesto en peligro la vida de su hijo y Yilmaz ha reaccionado de la peor manera. Züleyha no ha dudado en amenazarle si le hacía algo a la doctora.

Al llegar al rancho, Züleyha se ve obligada a explicarle a Sevda y a Sermin lo que ha sucedido. Demir, que también se ha enterado de todo lo sucedido y ha sido testigo de la conversación, siente admiración por el gran corazón que tiene su esposa.

“Lo daría todo con tal de poder olvidarte, pero no puedo”

Demir sube a la habitación y habla con Züleyha de lo sucedido. El joven se ve obligado a reconocer que mandó que uno de sus hombres la siguiera. Züleyha se siente decepcionada: “Fui muy estúpida al creerte. Me mentiste, me dijiste que podía ir a donde quisiera”, señala.

Demir intenta explicarla que mandó a que alguien siguiera sus pasos por su bien: “Eres un hombre que me tratas como si fuera algo de tu propiedad”, señala Züleyha.

El joven insiste en que lo hizo pensando en su seguridad ya que aún no han encontrado al asesino de Hünkar: “no voy a dejar de protegerte, Züleyha”. Demir también reconoce que le gustaría no quererla: “Me gustaría no amarte como lo hago, todo sería mucho más fácil”, añade.

Demir teme perder a Züleyha ¿será capaz de dejarla libre?