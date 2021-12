Demir renuncia a su madre: “No quiero volver a verte”

Demir llega a la mansión después de leer el periódico y descubrir que Fekeli y su madre mantienen una relación. El joven irá a buscar a su madre y los dos mantienen una conversación llena de lágrimas y decepciones.

“Me has mentido a la cara, te pedí la verdad pero aun así me mentiste”, dice Demir a Hünkar, y la recuerda que Fekeli es el asesino de su padre “no entiendo cómo has podido hacerle eso a su memoria”.

Hünkar intenta explicarse pero Demir no quiere escuchar, la foto habla por sí sola no parece que ninguna explicación vaya hacerle cambiar de opinión.

Demir coge la fotografía familiar y es muy claro con Hünkar: “Has perdido tu lugar en esta fotografía” y la tira al suelo haciéndose añicos el cristal del marco.

Definitivamente Demir no quiere saber nada de ella y la dice que no quiere volver a verla y que la mansión ya no es su casa… ¡Está escena nos rompe el corazón!

Eso sí, Züleyha será un apoyo indispensable para el joven en estos momentos tan difíciles.