Demir quiere comprar la mansión a Hünkar

El abogado ha ido a ver a la señora Yaman por órdenes de Demir. El joven le ha entregado un cheque en blanco para vender la mansión a Demir, algo que Hünkar no está dispuesta a hacer y decide visitar a su hijo.

Hünkar llega a la mansión para la sorpresa de todos. Demir la pide que se marche, pero en ese momento descubre que su madre y su esposa se han visto esa misma mañana.

La señora Yaman pide hablar a solas con Demir y Züleyha se lleva a Haminne a la habitación. Hünkar le devuelve el cheque a Demir: “¿Qué te hizo pensar que lo aceptaría?”, le pregunta.

Demir aclara que ya no pueden vivir bajo el mismo techo y que lo mejor es que no vuelva: “Este es mi hogar, si no quieres vivir bajo el mismo techo que yo coge a tu familia y vete”, señala.

Hünkar le cuenta a Demir lo que ha hecho su esposa. Su historia de amor se ha perdido gracias a ella. La señora Yaman reconoce su error: “Siempre he conseguido todo lo que has querido”.

Ahora Demir tendrá que elegir y pensar si quiere volver con su madre para unir fuerzas y luchar contra todos los que quieren destruirles.

¿Volverá Hünkar a vivir en la mansión?

