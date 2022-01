Demir, en el punto de mira por el asesinato de Ecrüment

Después de la fiscal de Adana haya recibido una carta anónima donde una persona culpa a Demir por el asesinato de Ecrüment, la policía está investigando a fondo el caso.

El joven ya ha hablado con Hünkar y tiene claro que si las cosas se complican no dudará en decir la verdad.

Los rumores no cesan en Çukurova. Jülide quiere desenmascarar al culpable y no descarta a nadie como sospechoso. La policía vuelve a la mansión, aunque esta vez no buscan la declaración de Demir, quieren la de Züleyha, Hünkar, Gaffur y Saniye.

¿Saldrá todo a la luz?