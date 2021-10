Demir pierde los papeles y apunta a Züleyha con una pistola

Demir está furioso y lleno de irá. El joven acaba de recibir la noticia de que Züleyha está embarazada y desconfía de ella. Él está convencido de que no puede tener hijos y de que el hijo que espera Züleyha es de Yilmaz.

Demir no dudará en calumniar a Züleyha: “¿Desde hace cuánto te ves con él?”. La joven intenta calmar a Demir y asegura que no le ha sido infiel. Demir sabe que Adnan no es hijo suyo y saca la pistola.

El joven apunta a Züleyha con el arma y la joven le pide que le dispara: “Prefiero morir que seguir viviendo contigo con este dolor.

Demir, que no es capaz de disparar, decide poner la pistola en su cabeza. Los dos empiezan a forcejar, a gritarse y de un momento a otro un disparo suena en toda la mansión.

¿Quién ha resultado herido?