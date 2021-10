Demir pide perdón a Züleyha y le hace una promesa: “Nunca más te quitaré a Adnan”

Züleyha estaba desesperada. Después de tanto tiempo sin tener a su hijo cerca, la joven se marcha de la mansión y pone rumbo al hospital. Allí tiene un fuerte enfrentamiento con Demir en presencia de Müjgan y Fekeli y termina por desmayarse.

A pesar de lo sucedido, Züleyha consigue recuperar a su hijo y Demir trae a Adnan de nuevo a la mansión. El joven pide perdón a la joven y la hace una promesa: “No volveré a quitar a nuestro hijo”.

Para Demir, todo lo que hace es para no perder a Züleyha: “Te he hecho cosas horribles y nunca me lo voy a perdonar”, confiesa.