Demir miente a Züleyha y a Sevda sobre el motivo por el que ha pasado la noche fuera de casa

La noche anterior, Demir recibió una llamada de la doctora Ümit y decidió marcharse de casa. Cuando Sevda y Züleyha le preguntaron donde se dirigía él simplemente se excusó con que tenía que salir, pero que no tardaría.

Züleyha tuvo entonces un mal presentimiento, sabía que Demir se estaba yendo con otra persona… Pero ella no era quién para exigirle explicaciones. Sevda también se dio cuenta, y consoló a Züleyha… Animó a la joven a luchar por Demir, ya que él en el fondo está enamorado de ella.

Züleyha se quedó despierta toda la noche pensando dónde estaría Demir, ya que ahora, está volviendo a enamorarse de él…

Demir en realidad pasó la noche con Ümit que tenía como estrategia conseguir seducir a Demir. Y así lo hizo. Los dos pasaron la noche en la cama de Ümit y se dejaron llevar por la pasión…

Al día siguiente, Sevda se ha enterado de que Demir no ha dormido en casa y ha podido observar el disgusto de Züleyha al contárselo.

Cuando Demir llega, en un momento muy incómodo, le preguntan que dónde ha pasado la noche y él decide mentir: “Me fui con unos amigos a cenar, acabé bebiendo de más y me cogí una habitación en un hotel”. Züleyha ha decidido entonces quitarle hierro al asunto e invitarle a desayunar.

Pero Sevda no se fía de lo que ha dicho Demir y vuelve a ver en los ojos de Züleyha cierta tristeza. Así se lo ha transmitido a Demir: “Züleyha estaba muy preocupada por ti”. Demir, al principio no se lo ha creído, sin embargo, le ha prometido a su madrasta que no volvería a pasar la noche fuera de casa… ¿Será verdad?

¿Se arrepentirá Demir de lo que ha ocurrido con Ümit?