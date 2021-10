Demir intenta hacer las paces con Çengaver

El joven le regala al hijo de Çengaver una camiseta y un balón firmado por el equipo de fútbol de Çukurova.

Pero a Çengaver no le vale ni sus formas ni su perdón: “No me creíste, tu amistad no vale nada para ti”.

Parece que Çengaver no va a dar su brazo a torcer. Hay amistades que se rompen y nunca vuelven a ser lo que eran: “Se acabó Demir, se terminó. No pierdas más tiempo con esto”.

¿Quiere Demir volver a ser su amigo o solo quiere recuperar sus tierras?