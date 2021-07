Demir fuerza a Züleyha a cumplir sus caprichos: "Dime que me amas"

Podrían ser una familia ideal y de revista, pero la realidad dista mucho de lo que parece. En un momento mágico con el bebé, Demir vuelve a exigir a Züleyha para escucharle decir que le ama. La joven madre se excusa en la timidez y Demir le hace una pregunta de lo más comprometedora: "¿Es timidez o es que realmente no me amas?”

Sin embargo, la situación no queda ahí y Demir vuelve a mostrar su carácter controlador con su esposa. “Dime que me amas, dime a qué hombre has amado antes”, son algunas de las exigencias que pronuncia.

Por su parte, Züleyha no se ha callada y le ha plantado cara.

