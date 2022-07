¡Demir y Fikret cara a cara!:Yaman trata de ayudarle como un hermano mayor

Fikret se ha enterado de la trampa que le tendieron Fekeli y Demir. Se ha enfadado mucho y ha mantenido una acalorada discusión con Demir delante de todos.

El joven no se podía creer que su propia familia le hubiera “traicionado”. Sin embargo, Fekeli, lo único que quiere es que ponga fin a toda esta guerra contra Demir, pero Fikret no está por la labor…

Demir le ha esperado tras esa conversación, para mantener un encuentro ellos solos y poder decirle todo sin tapujos… ¡Ümit le enseñó las fotografías que él le había hecho!

Demir está tratando de calmar a Fikret, que le estaba apuntando con una pistola. No entiende a qué viene tanta rabia contra él… Lo que hizo Adnan Yaman es algo del pasado y ya no se puede cambiar: “Esto nos perjudica a los dos, ¿por qué te comportas así?” Pero Fikret no tiene intención de parar, quiere destruirle y así hacerle pagar por todo lo que le hizo su padre a él y a su madre.

Demir le ha increpado por las fotografías que le mandó a Ümit, y Fikret le ha lanzado un buen dardo: “Te da miedo que Züleyha se dé cuenta del tipo de hombre que eres”. Yaman, harto de la actitud de Fikret ha terminado por marcharse, el joven ha intentado hablarle como si fuera su hermano mayor, pero Fikret se ha cerrado, una vez más, en banda.