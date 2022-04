Demir felicita a Yilmaz por la llegada de su segundo hijo

Hasta oídos de Demir ha llegado la noticia de que Yilmaz espera su segundo hijo de la doctora Müjgan. Consciente de lo mal que lo está pasando su esposa, Demir no pierde la ocasión de felicitar a Yilmaz cuando se encuentra con el joven por las calles de Adana.

“Felicidades, me han dicho que tu familia va a crecer”, señala Demir, “Con el segundo hijo te haces más responsable, pones los pies en el suelo y dejas de albergar falsas esperanzas”, continúa diciendo.

Yilmaz le pide a Demir que no busque problemas. Está claro que con esas palabras trata de decirle a Yilmaz que deje de pensar en su mujer, pero lo que Demir no sabe es que Yilmaz no va a renunciar a Züleyha tan fácilmente.

¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar por recuperar la confianza de Züleyha?