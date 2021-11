Demir descubre que Züleyha no intentó huir con Yilmaz

Züleyha intenta hablar de nuevo con Demir. El joven no quiere saber nada de ella y cuando va a marcharse, Züleyha le detiene: “Tienes que escucharme, yo no he hecho nada”. Pero Demir la confiesa que ha cometido un error y que está harto de confiar en ella y que le decepcione: “Tú eres mi mayor error”.

En ese momento llega una empleada de la familia para preguntar por Haminne: “Señora, el otro día su madre se perdió en el bosque y la encontré. Estaba desorientada. Dijo que estaba mareada así que le di unos higos para que comiera”, le cuenta a Hünkar.

Züleyha y Demir lo escuchan todo. Y Hünkar le pregunta a su madre que cómo salió de la cabaña: “Mi nuera me sacó de aquí en la camioneta”, confiesa la anciana por fin.

Demir, Hünkar y los empleados se quedan petrificados. Züleyha no intentó huir con Yilmaz y ha dicho la verdad. No ha intentado abandonar a Demir. El joven se acerca a ella para pedirla perdón, pero ahora es ella quien no quiere saber nada y su promesa está a punto de romperla.

A partir de ahora las cosas cambiaran en la mansión y Demir hará todo lo que su esposa quiera.

¡Se avecinan muchos cambios!