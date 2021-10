La decisión de Demir que puede cambiar el rumbo de las cosas: “Me voy a repetir las pruebas”

Después todo lo que ha pasado, Demir le comunica a su madre que ha tomado una decisión: “Me voy a ir a Estambul para que me repitan las pruebas de fertilidad”.

Hünkar salta de alegría cuando Demir le da la noticia: “¡Qué alegría me das, sé que traerás buenas noticias!”. Y es que Hünkar está convencida de que ese hijo que espera Züleyha es de Demir.

Hünkar le pregunta por qué ha cambiado de opinión: “No puedo vivir así, sin saber si ese hijo es mío o no. Si ese pequeño es mío sería el hombre más feliz del mundo, pero si el doctor me dice lo mismo de nuevo, no dejaré vivo a ninguno”.

¡Si no puedes esperar al próximo capítulo de 'Tierra Amarga’ adelántate a la emisión de ATRESplayer PREMIUM!