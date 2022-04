Tras el entierro de Hünkar Yaman y la detención de Sevda, la mansión se ha llenado de lágrimas y de días tristes.

Züleyha encuentra a Demir en el cuarto de Hünkar, y decide hablar con él: “Tienes que hacer algo, si no reacciones todos pensarán que Sevda es culpable”.

Demir está confundido, en cambio Züleyha no cree que Sevda haya sido capaz de hacer algo así: “Es verdad que no se llevaban muy bien pero no creo que haya sido capaz de matarla, hay algo que no encaja”, admite.

Demir se siente culpable: “Esto es culpa mía, yo fui quién ocasionó la rivalidad entre ellas. Nunca debí traer a Sevda a Çukurova”, señala. Züleyha opina que debe dejar de culparse.

“Lastimé el orgullo de mi madre y también destruí su dignidad. Al final yo causé su muerte”, señala Demir. Züleyha, insiste: “Demir, no seas tan injusto contigo por favor. Hay algo que no encaja, no creo que Sevda sea una asesina”, señala la joven.

Parece que Demir y Züleyha han dejado a un lado sus diferencias… ¿se volverán a acercar?