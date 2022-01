El consejo de Züleyha a Müjgan: “Busca ayuda, estás obsesionada conmigo”

Yilmaz ha atropellado a Haminne y la ha llevado al hospital. El joven llama a la mansión de los Yaman para avisar de lo sucedido, Zülyha contesta al teléfono y avisa a Demir. El joven no entiende por qué Yilmaz ha avisado a Züleyha.

Müjgan, que ha escuchado la conversación, aprovecha que Demir y Hünkar se marchan al hospital para hablar con Züleyha: “¿Por qué siempre que le ocurre algo a Yilmaz estás en medio del asunto?”, pregunta.

Züleyha no entiende nada: “Müjgan está es mi casa, si el teléfono suena yo contesto”. Pero Müjgan está llena de celos: “Yo sé que no te has rendido con Yilmaz. Tú actúas como una mujer que se entrega a su marido todo el tiempo, pero yo no te creo”.

Züleyha la da un consejo: “Estás obsesionada conmigo, busca ayuda y que te internen en un centro”, señala.

Müjgan decide hacerla una nueva pregunta que deja descolocada a Züleyha: “Dime una cosa, ¿Yilmaz y tú, habéis seguido saliendo?”