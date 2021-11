La confesión que rompe el corazón de Züleyha: “Müjgan espera un hijo”

Züleyha no quiere hablar con Yilmaz. La joven está destrozada tras ver que Yilmaz no ha podido dejar a Müjgan. El plan de fuga no ha salido como esperaban y cree que lo mejor es que cada uno siga su camino.

Al día siguiente, Züleyha sale con el coche de la mansión y coincide en la carretera con Yilmaz, quien la está esperando para hablar con ella y explicarla todo lo que ha pasado. El joven cierra el paso a Züleyha y logra hablar con ella, pero la joven solo tiene reproches para Yilmaz.

“Pensé que estabas muerto porque el Yilmaz que yo conozco cumple su promesa. Me abandonaste, logré salir con un niño en brazos y otro en mi vientre a pesar de todo lo que me podía pasar”, señala.

En medio de la tormenta y los reproches de Züleyha, Yilmaz confiesa: “Müjgan está embarazada”. En ese momento hay un silencio, Züleyha se queda sin palabras, su corazón acaba de romperse.

Yilmaz se dispone a contarle todo lo sucedido: “Cuando me enteré que iba a ser padre no pude…”, explica. Pero Züleyha le dice que ella sí que lo hizo: “Escapé con mis dos hijos”.

La reacción de Züleyha también rompe el corazón de Yilmaz en mil pedazos…

¿Se habrá enamorado de Müjgan? ¿Cómo habrá reaccionado Züleyha?