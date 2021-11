La confesión de Gülten que deja sin palabras a Yilmaz

Yilmaz está muy cansado y aprovecha para desahogarse con Gülten: “Estoy agotado Gülten, realmente agotado y dispuesto a hacer alguna locura. Algo me dice que dispare a Demir y luego a Hünkar Yaman”.

Al joven le gustaría cambiar su destino y huir con Züleyha. Sin embargo, Gülten le recuerda que está casado: “Si huyes, la doctora no lo soportará”. Yilmaz lo sabe, pero admite que ya no le hace ningún bien.

Gülten empieza a llorar: “Quisiera estar muerta. Sé que he cometido un gran error Yilmaz”. El joven no sabe de qué está hablando y la joven le confiesa toda la verdad: “La primera vez que estuviste en la cárcel, Züleyha te escribió muchas cartas. Me las dio y yo debía encargarme de enviártelas y no lo hice”.

La joven explica que tenía miedo de que esas cartas le hicieran daño y que lo hizo para protegerle. A pesar de todo, Yilmaz no se enfada con ella, todo ha quedado en el pasado.

A Yilmaz ya solo le queda una verdad por descubrir.

¡Todo está a punto de estallar!